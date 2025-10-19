Son Mühür / Yiğit Uzun- Son iki yılda altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş, bölge ülkelerinin rezerv dengelerini kökten değiştirdi. 2023’te ons başına 1.800 dolar olan altın fiyatı, 2025 itibarıyla 4.300 doları aşarak iki kattan fazla arttı. Bu sert yükseliş, merkez bankalarının kasalarını doldurdu.

Rusya zirvede

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin altın rezervlerinin değeri 140,5 milyar dolardan 282,1 milyar dolara çıkarak iki yılda 142 milyar dolar artış gösterdi.

Batı yaptırımları sonrası dolar bağımlılığını azaltan Moskova, altını stratejik güvenceye dönüştürmüş durumda.

Türkiye ikinci sırada

Altın fiyatlarındaki küresel ralli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine de güçlü katkı sağladı. Türkiye’nin toplam uluslararası rezervleri 190 milyar dolara yaklaşırken, altın varlıklarının değeri yaklaşık 15–20 milyar dolar arttı.

Uzmanlara göre bu artış, TCMB’nin bilançosunu güçlendirdi ve Türkiye’yi bölgesel kazanç sıralamasında ikinci sıraya taşıdı.

Azerbaycan da kazançlı

Bakü yönetiminin enerji gelirlerini çeşitlendirme amacıyla tuttuğu altın rezervlerinin değeri yaklaşık 3 milyar dolar arttı. Böylece Azerbaycan, Kafkasya’da en çok kazanan üçüncü ülke oldu.

İran yaptırımları altınla aştı

Dolar rezervlerine erişimi kısıtlı olan İran, son yıllarda altın birikimini artırmıştı. Fiyatlardaki artışla birlikte ülke 9–10 milyar dolar civarında değer kazandı.

Irak rezervlerini güçlendirdi

Enerji gelirlerini altına yönlendiren Irak’ın rezerv değeri yaklaşık 7 milyar dolar arttı. Bu, ülkenin son yıllardaki en büyük parasal kazançlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Suriye’nin sınırlı ama kritik kazancı

Yaptırımlar ve savaş ortamına rağmen Şam yönetimi, sınırlı altın rezervlerinden yaklaşık 500 milyon dolarlık ek değer kazancı sağladı.

Bulgaristan ve Yunanistan kazancını korudu

Bulgaristan’ın 40 tonluk altın rezervi 1,2 milyar dolar, Yunanistan’ın 113 tonluk rezervi ise 5 milyar dolar değerlendi. Her iki ülke de altın satışına gitmeyerek kazançlarını korudu.

Ukrayna savaşın ortasında kazanç sağladı

Rusya ile savaşına rağmen Kiev yönetimi de altın rezervlerinden yaklaşık 2 milyar dolar değer kazancı elde etti.