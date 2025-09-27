Son Mühür/ Merve Turan - İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde yıllardır kullanılmayan ve riskli yapı statüsünde bulunan eski düğün salonunun yerine, modern bir semt merkezi ve düğün salonu yapılacak. 828 metrekarelik alanda yürütülen söküm çalışmalarının ardından 500 metrekarelik kapalı düğün salonu, işyerleri, kafe, pasaj ve teras alanı içeren yeni bir kompleks inşa edilecek.

Armutlu’nun buluşma noktası olacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Armutlu Mahallesi, sosyal ve ekonomik açıdan yeni bir cazibe merkezi kazanacak. Uzun süredir ihtiyaç duyulan kapalı düğün salonu ihtiyacı giderilirken, köy merkezinde kötü görüntü oluşturan atıl yapı da ortadan kalkacak. Yeni merkez, düğünler ve özel günlerin yanı sıra sosyal buluşmalara da ev sahipliği yapacak.

Başkan Türkmen: “Seçim vaatlerimizi yerine getireceğiz”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, seçim döneminde verdikleri sözleri hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Armutlu Mahallemizde yıllardır atıl durumda kalan belediyemize ait alanı modern bir kompleks olarak yeniden düzenliyoruz. Projemiz sadece bir yapı değil, mahallemize kültürel, sosyal ve ekonomik değer katacak bir buluşma noktası olacak. Hem düğün ve özel günler yapılacak hem de kafe, işyerleri ve sosyal alanlarla halkımız bir araya gelecek. Seçim döneminde söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek kalıcı çözümler üretmek temel hedefimiz.”

2026’da tamamlanacak

Kemalpaşa Belediyesi’nin modern semt merkezi ve düğün salonu projesinin 2026 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.