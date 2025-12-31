Altın piyasaları 2025 yılında tarihi bir performansa sahne oldu. Güvenli liman arayışının güçlenmesi, küresel belirsizlikler ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte hem ons hem de gram altın rekor seviyelere ulaştı.

Gram altın bir yılda iki katına yaklaştı

2024 yılının son gününde 2.980 TL seviyesinde bulunan gram altın, 31 Aralık 2025 itibarıyla 6.040 TL’ye yükseldi. Yaklaşık 3.060 TL’lik artış, gram altının yıllık bazda yüzde 103 civarında değer kazanmasına yol açtı. Bu süreçte gram altın, yıl boyunca tam 51 kez rekor seviyeyi test etti.

Yatırımcıya dikkat çeken getiri

2024 sonunda 500 bin TL’lik gram altın yatırımı yapan bir yatırımcı, 2025 sonunda bu tutarı bozdurduğunda sermayesini yaklaşık iki katına çıkarmış oldu. Altın, yıl genelinde yatırım araçları arasında öne çıkan getiri performanslarından birini sergiledi.

Ons altında tarihi zirve

Uluslararası piyasalarda da yükseliş dikkat çekti. Ons altın fiyatı, 2025 yılı içinde 4 bin 549 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Küresel merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin artması, ons fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Fiyatlamada ons ve kur belirleyici oldu

Gram altın fiyatının oluşumunda, yıl boyunca iki ana faktör öne çıktı: ons altındaki sert yükseliş ve yurt içinde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar. Bu iki başlık, gram altının tarihi seviyelere yaklaşmasında belirleyici rol oynadı.

Yılın son gününde piyasa 6.200 TL bandını gördü

Serbest piyasada gram altın, 31 Aralık 2025’te 6.200 TL bandında işlem gördü. Kapalıçarşı’da gün içi fiyat hareketlerinin sürmesine rağmen, geri çekilmelerin sınırlı kaldığı ve fiyatların yüksek seviyelerde tutunduğu izlendi.

2026 için altın tahminleri yükselişe işaret ediyor

Uluslararası yatırım kuruluşları, 2026 yılına ilişkin altın beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Jeopolitik risklerin devamı, merkez bankalarının alım iştahı ve ABD’de faiz indirimlerine yönelik beklentiler öngörüleri destekliyor. Kurumların ons altın için paylaştığı tahminler şöyle:

Commerzbank: 4.200 dolar

Morgan Stanley: 4.500 dolar

UBS: 5.000 dolar

Bank of America: 4.538 dolar

Deutsche Bank: 4.450 dolar

JPMorgan: 4.600 – 5.000 dolar

Goldman Sachs: 4.900 dolar