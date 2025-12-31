Son Mühür - Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Aralık’ta Novgorod bölgesindeki resmi konutuna düzenlenen saldırı girişiminde düşürülen insansız hava araçlarından (İHA) birine ait görüntüleri yayımladı. Rus haber ajansı TASS’a göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Putin’in Novgorod’daki resmi konutuna İHA saldırısı girişiminde bulunduğunu belirterek, bu gelişmenin Rusya’nın müzakerelerdeki duruşunu yeniden değerlendirmesine yol açabileceğini ifade etti.

Putin'in konutuna İHA'lı saldırı

Lavrov, Ukrayna’nın “devlet terörü” uyguladığını belirterek, “Kiev rejimi, 28 Aralık’tan 29 Aralık’a geçen gece 91 İHA ile Rusya Devlet Başkanı’nın Novgorod’daki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırıda ölen, yaralanan ya da herhangi bir hasar meydana gelmedi” ifadelerini kullandı. Lavrov, saldırıya rağmen Rusya’nın Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğini belirterek, “Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmine kesin geçişini dikkate alarak yeniden değerlendirilecektir” açıklamasında bulundu. Zelenskiy yalanladı Lavrov, Rusya’nın söz konusu saldırıya yanıt vereceğini ifade ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise böyle bir saldırı girişiminde bulunmadıklarını açıklamıştı.