Son Mühür- Altın piyasası, rekorlarla dolu bir haftanın ardından yatırımcılarını şaşkına çevirdi. Hafta boyunca sürekli yükselen altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sert satışlarla geriledi.

Gram altın 5 bin 900 TL seviyesinden geri döndü

Cuma gününe 5.896 TL’den başlayan gram altın, gün içinde artan satış baskısıyla 5.727 TL’ye kadar düştü. Hafta genelinde yukarı yönlü seyir izleyen fiyatlar, cuma günü itibarıyla kayda değer bir geri çekilme yaşadı.

Benzer şekilde ons altın da 4.357 dolardan 4.186 dolara kadar gerileyerek haftayı ekside tamamladı. Hafta kapanışında ise 4.253 dolar seviyesinde yeniden toparlanma sinyalleri verdi.

Trump'ın 'Çin' açıklaması piyasayı salladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticari ilişkiler konusunda yaptığı açıklamalar, altın piyasasında dalgalanmayı tetikledi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde görüşeceğini belirterek, “Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Bu açıklama, ticaret savaşlarının yumuşayabileceği beklentisini güçlendirirken, güvenli liman talebini zayıflattı. Bunun sonucunda ons altın fiyatları sert düşüş yaşadı.

Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor

Altındaki sert düşüşün ardından, yatırımcıların gözleri yeniden altın piyasasına çevrildi. “Gram altın ne kadar oldu?” ve “Altın fiyatları yeniden yükselecek mi?” soruları, hafta sonu boyunca internet aramalarında en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

18 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Haftanın son işlem günü itibarıyla piyasalarda altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: Alış 5.726,53 TL – Satış 5.727,34 TL

Ons Altın: Alış 4.250,52 USD – Satış 4.251,12 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.947,00 TL – Satış 10.218,00 TL

Yarım Altın: Alış 19.895,00 TL – Satış 20.436,00 TL

Tam Altın: Alış 39.545,31 TL – Satış 40.333,53 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 39.668,00 TL – Satış 40.685,00 TL

Ata Altın: Alış 40.781,10 TL – Satış 41.818,20 TL