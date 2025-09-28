32.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı gecede, Pelin Esmer’in yönettiği “O Da Bir Şey Mi” filmi toplamda 8 ödül kazanarak festivalin en çok ödül alan yapımı oldu.

En Büyük Ödüller Sahibini Buldu

En İyi Film: O Da Bir Şey Mi

En İyi Yönetmen: Pelin Esmer (O Da Bir Şey Mi)

En İyi Erkek Oyuncu: Nazmi Kırık (Uçan Köfteci)

En İyi Kadın Oyuncu: Tülin Özen (Perde) & Bige Ünal (Buradayım, İyiyim)

Senaryo: Özcan Çelik & Cem Zeynel Kılıç (Perde)

Ayrıca film; görüntü yönetimi, sanat yönetimi ve Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü gibi dallarda da ödüller topladı.

Festivalin Açılışı ve Teması

Sunuculuğunu Oylum Talu ve Yekta Kopan’ın üstlendiği törende, festivalin bu yılki teması “barış, özgürlük ve umut” olarak vurgulandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, kentte sinemanın yalnızca salonlarda değil mahallelerde de yaşatıldığını belirtti. Festival, 22–28 Eylül tarihleri arasında, 21 ülkeden 97 yönetmenin toplam 122 filmiyle sinemaseverlerle buluşuyor.