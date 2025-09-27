Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden Gül Tut, sahne adıyla Güllü, dün gece evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Ölüm haberini sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Yavuz, paylaşımında, "Sosyal medyada çıkan intihar iddiaları doğru değildir. Annemizi elim bir kaza sonucu kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Savcılık ve emniyetten açıklama

Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı inceleme yaptı ve Güllü’nün cansız bedeni Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği’nin ortak yazılı açıklamasında, olayın 26 Eylül 2025 tarihinde saat 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, “Sanatçı Güllü, ikamet ettiği 6’ncı kattaki evinde kızı ve kız arkadaşının bulunduğu sırada camdan düşmüş, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda ‘Yüksekten Düşme’ nedeniyle soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Düşüş öncesi görüntüler ortaya çıktı

Olaydan kısa süre önce Güllü’nün evdeki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sanatçının düşmeden önce odada bulunduğu anlar, kızı ve kız arkadaşının panik içinde kapıdan çıkışı yer aldı. Ayrıca, Güllü’nün düşüşten iki gün önce evine akıllı kilit yaptırdığı öğrenildi.

Sanatçı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi, bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez" ifadelerini kullanmıştı.

Kızı Tuyan Ülkem’den açıklama

Olay sonrası ifadesi alınan Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem, annesinin alkollü olduğu sırada Roman havası eşliğinde oynarken dengesini kaybedip camdan düştüğünü belirtti. Ülkem, “Annem kesinlikle itilmiş değil, tamamen kaza sonucu düşmüştür” dedi.

Soruşturma devam ediyor

Güllü’nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından İstanbul Tuzla’ya götürülerek toprağa verilmek üzere hazırlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.