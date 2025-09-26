Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Onur Ödülleri töreni, sanat ve sinema dünyasının önemli isimlerini buluşturdu. Gecenin sunuculuğunu ünlü televizyoncu Ali İhsan Varol üstlendi.

Çukurova Smyphonic Project konseriyle başladı

Gece, Çukurova Smyphonic Project’in film müzikleri konseriyle başladı. Ardından kürsüye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer, festivalin bu yılki afişine dikkat çekerek, “Afişimizde beyaz bir güvercin, boş bir yönetmen koltuğu ve zeytin dalı yer aldı. Savaşlara karşı barışı, adaletsizliklere karşı hukuku, haksızlıklara karşı adaleti savunuyoruz. Sinema da bu arayışın en güçlü dilidir” dedi.

Onur Ödülleri Aslantuğ ve Orhonsay’a verildi

Bu yılın Onur Ödülleri, Türk sinemasının usta isimleri Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay’a verildi. Ancak Meral Orhonsay, sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı.

Aslantuğ’a doğum günü sürprizi

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Mehmet Aslantuğ’un sahneye davet edilmesiydi. Sunucu Ali İhsan Varol, Aslantuğ’un ödülünü aldığı günün aynı zamanda doğum günü olduğunu açıkladı. Ödülünü Başkanvekili Güngör Geçer’den alan usta oyuncu, geçen yıl da doğum gününü Altın Koza Film Festivali sırasında kutladığını hatırlattı.

Sinema ile barış ve adalet mesajı

Festivalde verilen mesajlarda, sinemanın sadece sanat değil, aynı zamanda barış, adalet ve toplumsal değerlerin güçlü bir dili olduğu vurgulandı. Bu yılki Onur Ödülleri de Türk sinemasına uzun yıllar emek veren sanatçılara adandı.