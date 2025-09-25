Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider arasındaki zirve yaklaşık 2 saat 18 dakika sürdü. Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Saray'dan ayrılırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan gerçekleştirilen görüşme hakkında açıklamalar geldi.

"Çok farklı konularda sonuçlar aldığımız bir toplantıydı!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşme hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, "Bugün burada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve harika bir toplantımız oldu. Bence çok farklı konularda sonuçlar aldığımız bir toplantıydı. Bizim istediğimiz şeyler, onların istediği şeyler. Türkiye tarafı ile ve onların çok saygıdeğer Cumhurbaşkanı ile çok güzel bir görüşme yaptık. Zaman geçirdik, öğle yemeği yedik ve birçok iyi tartışma gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.