Efeler Ligi’nin güçlü ekiplerinden Altekma, kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe karşısında 3-1 mağlup olarak sürdürdüğü üç maçlık etkileyici galibiyet serisine son verdi. İzmir temsilcisi, son haftalarda deplasmanda Gaziantep Gençlik’i 3-1 ve Akkuş Belediyespor’u 3-0 yenmiş, evinde ise İBB Spor’u 3-2 ile geçerek önemli bir çıkış yakalamıştı. Ancak güçlü rakibi Fenerbahçe önünde bu istikrarı koruyamadı.

İlk seti aldılar, üstünlüğü koruyamadılar

Mavi-beyazlılar, mücadeleye oldukça iyi bir başlangıç yaparak taraftarlarını umutlandırdı. Karşılaşmanın ilk setini 25-20’lik skorla kazanarak öne geçen Altekma, sonraki setlerde rakibinin tecrübesi ve gücü karşısında direncini kaybetti. Ard arda gelen 25-19, 25-17 ve 25-18’lik set skorlarıyla sarı-lacivertli ekibe 3-1 mağlup olan Altekma, sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı. Bu sonuç, Play-Off potası için mücadele eden İzmir ekibi açısından önemli bir kayıp olarak değerlendirildi.

Gözler gelecek haftanın deplasman maçında

Fenerbahçe yenilgisiyle moral tazelemeyi hedefleyen Altekma, ligdeki bir sonraki mücadelesine kısa bir aranın ardından çıkacak. Mavi-beyazlılar, ligde önümüzdeki hafta salı günü deplasmanda Gebze Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Teknik ekip ve oyuncular, Gebze deplasmanından galibiyetle dönerek yeniden çıkış yakalamayı ve üst sıralardaki yerlerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.