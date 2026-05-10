İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altay, yeni sezonda mücadele edeceği 3. Lig öncesinde yarın olağanüstü genel kurula gidiyor. İzmir Atatürk Stadı bünyesindeki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu’nda yapılacak seçim, saat 18.00’de başlayacak. Kritik genel kurul öncesinde henüz resmi bir başkan adayının çıkmaması camiada belirsizliğe yol açarken, mevcut Başkan Sinan Kanlı’nın durumu değerlendirdiği öğrenildi. Kongrede herhangi bir aday veya yatırımcı listesi sunulmaması halinde, Kanlı’nın kulübü sahipsiz bırakmamak adına yeniden sorumluluk alabileceği belirtilenler arasında.

Mali kriz ve transfer yasağı kıskacı

Ekonomik anlamda zor bir dönemden geçen siyah-beyazlı ekipte, yönetim yeni sezonun bütçe planlamasını denkleştirmek için yoğun mesai harcıyor. 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de yer alan İzmir ekibi, o tarihten bu yana geçen 4 yıllık süreçte sportif ve mali istikrarı sağlayamayarak 3. Lig’e kadar geriledi. Geçtiğimiz sezon ligde kalmayı son haftalarda başaran Altay, biriken borç yükü nedeniyle üst üste transfer yasağı cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

Puan silme cezası kapıda

Kulübün sadece transfer yasağıyla değil, aynı zamanda eski oyuncularına olan birikmiş borçları nedeniyle puan silme yaptırımlarıyla da karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Yarınki genel kurulda mali tablonun detaylarının paylaşılması ve kulübün önündeki bu engellerin nasıl aşılacağına dair bir yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. İzmir temsilcisinin geleceğini şekillendirecek bu toplantıya delegelerin katılımı büyük önem taşıyor.