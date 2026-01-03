İzmir’in 3’üncü Lig 4’üncü Grup temsilcisi Altay’da, sezon başında yaşanan lisans krizi nedeniyle ilk yarıyı yalnızca antrenman yaparak geçiren tecrübeli santrfor Deniz Kadah’ın ikinci devre öncesi durumu belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı ekiple geçen sezonun sonunda, 20 Mayıs 2025’te iki yıllık sözleşmesini yenileyen 39 yaşındaki forvet, yaz aylarında futbola veda etmeyi düşünmüştü. Ancak Başkan Sinan Kanlı’nın ikna çabaları sonucunda Kadah yeniden takıma döndü.

Lisans çıkarmayı denedi ama…

Transfer yasağı bulunan Altay, deneyimli golcünün lisansını sezonun ilk transfer dönemi bitiminde çıkarmayı denedi. Fakat sistemde Kadah’ın “yeni transfer” olarak görünmesi nedeniyle lisans çıkarılamadı. Kulüp, ara transfer döneminde aynı sorunla karşılaşma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor ve tecrübeli forvetin sahalara dönmesi için yoğun çaba harcıyor.