İzmir temsilcisi Altay, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 8 futbolcusunun isminin geçmesi üzerine resmi bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, sürecin hukuka ve sportif etik kurallarına uygun şekilde ilerlemesini temenni etti.

Altay’dan resmi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu’nun profesyonel ligler genelinde yürüttüğü bahis soruşturmasında, Altay Spor Kulübü’nden 8 futbolcunun adı geçmesi üzerine İzmir temsilcisi, kamuoyunu bilgilendiren bir yazılı açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sürecin “hukukun üstünlüğü, spor etiği ve adil yargılama” ilkeleri çerçevesinde yakından takip edildiği vurgulandı. Altay, Türk futbolunun itibarını koruma ve temiz spor anlayışını sürdürme konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

Şeffaf ve iş birlikçi yaklaşım

Açıklamada, soruşturmanın kişisel haklara zarar vermeden, titizlikle yürütülmesinin en büyük temenni olduğu ifade edildi. Altay Spor Kulübü, hem adı geçen futbolcularıyla hem de soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacak tüm kurumlarla koordineli bir şekilde hareket edeceğini açıkladı.

Kulüp, gelişmelerin şeffaf, dürüst ve sportif etik ilkeler doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini belirtti.