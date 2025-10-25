İzmir’in iki köklü kulübü Altay ile Karşıyaka, bir asrı aşan tarihi rekabetlerini bu kez 3. Lig 4. Grup’ta sürdürecek.

7 yıl aradan sonra yeniden sahada karşı karşıya gelecek iki ezeli rakip, 19 yıl sonra ilk kez Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda buluşacak. Derbi, yarın saat 19.00’da başlayacak.

Biletler 35.5 TL’den satıldı

Karşıyaka taraftarlarına misafir kale arkası tribününde 650 kişilik kontenjan ayrıldı. Ev sahibi Altay yönetimi, yeşil-kırmızılı taraftarlara jest yaparak bilet fiyatlarını 35.5 TL olarak belirledi.

Altay taraftarları için maraton tribün biletleri 35 TL, numaralı tribün 240 TL, VIP A ve C 750 TL, VIP B ise 1250 TL olarak açıklandı.

Tarihi rekabet 3. Lig’e taşındı

Altay 111, Karşıyaka ise 113 yıllık tarihiyle İzmir’in en eski spor kulüpleri arasında yer alıyor. Ezeli rakipler bugüne dek Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de birçok kez karşı karşıya geldi. Ancak iki takım tarihlerinde ilk kez 3. Lig’de mücadele edecek.

Son randevu 2017-2018 sezonunda 2. Lig’de oynanmış, Karşıyaka 8 Nisan 2018’deki karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. Ancak o sezonun sonunda yeşil-kırmızılı ekip küme düşerken, Altay ise şampiyon olarak 1. Lig’e yükselmişti.

Altay 2021’de Süper Lig’e kadar yükselmesine rağmen, transfer yasakları ve puan silme cezaları nedeniyle üst üste düşerek 3. Lig’e geriledi. İki ekip, Alsancak Stadı’nda en son 2006 yılında derbi oynamıştı.

Biri şan için, diğeri can için sahada

3. Lig 4. Grup’ta lider Karşıyaka, 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup durumda. Altay ise sezondaki ilk galibiyetini geçen hafta aldı ve düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Yeşil-kırmızılılar, derbiyi kazanarak hem liderliğini korumayı hem de geçen sezon başındaki 8 haftada elde ettiği 7 galibiyet, 1 beraberlik serisini tekrarlamayı hedefliyor. Altay ise uzun süredir yaşadığı ekonomik kriz, transfer yasağı ve düşme korkusuyla sahaya çıkacak.

Altay’ın tarihi gerileyişi

Bir dönem Süper Lig’de mücadele eden Altay, son 4 yıldır uygulanan transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamıyor.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte “paraşütsüz” olarak tabir edilen şekilde Süper Lig’den 3. Lig’e kadar düştü. Artık amatör kümeye gerileme riskiyle karşı karşıya olan Altay, derbiye adeta “can derdiyle” çıkacak.

Ezeli rekabette bugüne kadar oynanan 55 resmi maçın 26’sını Altay, 11’ini Karşıyaka kazandı. 18 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Yusuf Şimşek eski takımına rakip

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, kariyerinde daha önce iki farklı dönemde Karşıyaka’yı çalıştırmıştı. 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında yeşil-kırmızılı takımın başında görev yapan Şimşek, eski kulübüne ilk kez İzmir derbisinde rakip olacak.

Sahadaki tek “derbi tanığı”: Murat Uluç

Altay’ın 44.5 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Murat Uluç, sahadaki en dikkat çekici isimlerden biri olacak. Futbolu 2019’da bırakan Uluç, kulübün transfer yasağı nedeniyle 2022’de yeniden sahalara dönmüştü.

Türkiye’nin en yaşlı aktif profesyonel futbolcusu olan Uluç, aynı zamanda 8 Nisan 2018’deki son Altay-Karşıyaka derbisinde forma giyen tek isim olarak sahada yer alacak. Tecrübeli futbolcu ayrıca, 2021-2022 sezonunda Karşıyaka’da antrenörlük görevinde bulunmuştu.

Derbi öncesi dostluk mesajları

Ezeli rakiplerin taraftar grupları, geçmiş yıllarda Play-Off maçlarında birbirlerine destek vermeleriyle örnek bir duruş sergilemişti. Bu sezonki derbi öncesinde de iki taraf sosyal medya üzerinden dostluk mesajları paylaştı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki buluşma, hem İzmir futbolu hem de Türk futbolu açısından unutulmaz bir geceye sahne olacak.