İzmir'in köklü kulüplerinden Altay 3’üncü Lig’de kümede kalışını son hafta garantilemişti. Futbolcuların da merakla beklediği galibiyet primlerinin ise suya düştüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre siyah beyazlı takım henüz galbiyet primlerini alamamış.

Takım sezonun son haftasında evinde Afyonspor’u 2-0 yenerek ligde kalmayı başardı, rakibini ise Bölgesel Amatör Lig'e gönderdi. Bu galibiyet öncesi yönetimin galibiyet primini kişi başı 50’şer bin TL olarak belirlendiği ancak ödemelerin gerçekleşmediği ifade edildi.

1 milyar TL'yi aşkın borç!

11 Mayıs'ta yapılan olağanüstü genel kurulda Altay'a başkan adayı çıkmaması nedeniyle yönetim yeniden kongre kararı almaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların borcunun 1 milyar TL'yi aşması çevrede karamsarlığa yol açarken transfer yasağı da devam eden kulüp için akıllara yeni sezon öncesi nasıl bir yol haritası çizeceği sorusu geliyor.