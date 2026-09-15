Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Milli Kütüphane envanterinde bulunan 61 nadir eser, "Belgesel Mirasın İzinde: İzmir’in Nadir Eserleri" sergisiyle ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.

İzmir Milli Kütüphane ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) ortaklığıyla hazırlanan sergi, 18 Eylül Cuma günü saat 18.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde kapılarını açacak.

61 nadir eser vitrine çıkıyor

Serginin genel koordinasyonunu İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Avukat Ulvi Puğ ile APİKAM Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı, akademik desteğini ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya üstleniyor.

Sergi çerçevesinde 26 el yazması, 2 taş baskı ve 33 matbu kitap olmak üzere toplam 61 eser yer alacak. Eserler; yazarları, basım tarihleri, konuları, cilt süslemeleri ve yazma ile eski harfli basma kitap geleneğindeki yerleri göz önünde bulundurularak seçildi. Seçkide İzmir ve İstanbul’un dışında Paris, Basel, Venedik ve Leipzig’de basılmış kitaplar da sergilenecek.

Kur’an-ı Kerim de sergilenecek

Sergide, Osmanlı Devleti’nde Türkçe kitap basımının öncülerinden İbrahim Müteferrika’nın matbaasından çıkan eserler özel bir bölümde yer alacak.

İzmir Milli Kütüphane koleksiyonundaki 17 Müteferrika baskısından 5’i bu sergide sergilenecek. Bu eserler arasında Katip Çelebi’nin 1732 yılında Müteferrika Matbaası’nda basılan coğrafya eseri Cihannüma da yer alıyor.

Ayrıca Johannes Gutenberg’in metal harflerle baskı yapan matbaa tekniğiyle 1531 yılında Latince basılan Aristoteles’in Toplu Eserleri ile Hasan Aşıki tarafından yazılan el yazması Kur’an-ı Kerim de sergilenecek eserler arasında yer alıyor.

Düsturname-i Enveri ziyaretçilerle buluşacak

Türk kültürü ve Osmanlı tarihinin en eski kaynaklarından kabul edilen ve Enveri tarafından 1464-1465 yıllarında yazılan Düsturname-i Enveri’nin bir örneği de sergide olacak.

Eserin bir diğer el yazması ise Fransa Milli Kütüphanesi’nde (Bibliotheque nationale de France) bulunuyor. İzmir’in yazılı yayıncılık tarihini yansıtması hedeflenen sergi, 15 Kasım tarihine kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gezilebilecek.