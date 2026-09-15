Son Mühür/ Merve Turan- Türk futbolunun “Taçsız Kral” lakaplı efsane ismi Metin Oktay, vefatının 35. yıl dönümünde Basmane’de düzenlenen özel bir programla anıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazaryeri Spor Tesisleri’nde düzenlenen “Anılarla Basmane Sohbetleri” buluşması; kent bürokratlarını, mahalle muhtarlarını, bölge sakinlerini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün genç sporcularını aynı çatı altında buluşturdu.

Araştırmacı-yazar Orhan Beşikçi’nin yönetiminde yapılan etkinlikte, Dr. Metin Özer’in gerçekleştirdiği sunumla Metin Oktay’ın futbol kariyeri, kent tarihindeki yeri ve unutulmaz anıları katılımcılara anlatıldı.

Tugay: "Onların hatırasını yaşatmak zorundayız"

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Metin Oktay’ın bu toprakların yetiştirdiği en önemli sporculardan biri olduğunu vurgulayarak;

“Keşke o günlerde oralarda olsaydık, görseydik. İzmir’in yetiştirdiği çok değerli insanlar var; Metin Oktay onlardan biri. İnanılmaz bir sporcu ve kişilik.

İzmir böyle insanların adeta fabrikası... Sait Altınordu, Vahap Özaltay, Gode Cengiz gibi birbirinden kıymetli isimlerimiz var. Bizler onların hatırasını yaşatmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

"Bölge yeniden canlandığında İzmir’in havası değişecek"

Bölgeye bir spor müzesi kazandırılması yönündeki talepleri ele alan Başkan Tugay, Basmane’nin tarihi ve mimari dokusuna zarar vermeden yeniden canlandırılacağını müjdeledi.

Ekiplerin bölgede yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Tugay, “Bu bölgenin hakkını vermek lazım. Basmane’yi özünü ve doğal dokusunu koruyarak insanların kendine ait hissettiği, tekrar tekrar gelmek istediği bir yer haline getirmek zorundayız.

Bu dönem Basmane’yi bütün İzmir’in gezmek, alışveriş yapmak, bir şeyler yiyip içmek için geleceği bir çekim merkezine dönüştüreceğiz. Bölge yeniden canlandığında İzmir’in havası değişecek.” diye konuştu.

Beşikçi: "“Basmane anlatmakla bitmez..."

Basmane’nin köklü geçmişine ve barındırdığı kültürel mirasa değinen araştırmacı-yazar Orhan Beşikçi ise yerel yönetimin bölgeye verdiği hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek;

“Basmane anlatmakla bitmez. Sizin gösterdiğiniz ilgi bizim için çok kıymetli. Bizi yurttaşlar olarak bir doktor sabrıyla dinlediniz” dedi.

Efsane için yazılan kitap Başkan’a takdim edildi

Anma programının sonunda Dr. Metin Özer, yazdığı “Metin Oktay: Kan, Ter ve Saygı” isimli kitabını imzalayarak Başkan Cemil Tugay’a hediye etti. Etkinlik, genç sporcuların ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle tamamlandı.