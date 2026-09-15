Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İkinci Kordon olarak tanınan Cumhuriyet Bulvarı’nda altyapı çalışmalarının ardından üstyapıyı da yenileyerek yolu kullanıma sundu. Bulvarın zemininde desenli asfalt, kaldırımlarda ise genişletilmiş yaya yolu uygulaması yapıldı.

Yaya kaldırımları yapıldı

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İZSU Genel Müdürlüğü ile elektrik, iletişim ve doğalgaz kurumlarının altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından bulvarın Ali Çetinkaya Bulvarı ile 1479 Sokak arasında kalan bölümünde yenileme çalışması yapıldı.

Kazı çalışmalarının bitirildiği alanlarda hızlı bir şekilde çalışma gerçekleştiren ekipler, yaya ve araç trafiğinin fazla olduğu bulvarın iki tarafında geniş yaya kaldırımları oluşturdu. Araç konforunu artırmak için yol zemini desenli asfaltla kaplandı.

Alsancak yolları yeni yüzüne kavuştu

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın Cumhuriyet Bulvarı’nda yaptığı desenli asfalt klasik kilit parke uygulamalarına göre daha dayanıklı olmasından kaynaklı tercih edildi ve bulvara daha konforlu bir yol yüzeyi kazandırıldı.

Deseniyle Alsancak'a farklı bir görünüm sağlayan uygulama, bölgenin dokusuna uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarı’nın 1479 Sokak ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi kesişimi arasındaki bölümünde süren altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından desenli asfalt uygulamasını bulvarın sonuna kadar devam ettirecek.