Altay, TFF 3. Lig 4. Grup'taki 27. haftasında yarın Eskişehir Anadolu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, 27. hafta maçında yarın saat 16.00'da Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda Eskişehir Anadolu ile karşılaşacak. Müsabakayı Ankara bölgesinden Mustafa Ünver tarafından yönetilecek.

Altay düşme hattından uzaklaşması hedefliyor

Ligde 21 puanla düşme hattının hemen üzerinde 12. sırada yer alan İzmir temsilcisi, rakibini yenerek kötü gidişi durdurmayı ve düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Ev sahibi Eskişehir Anadolu ise 27 puanla siyah-beyazlıların bir üst basamağı olan 11. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Altay, iç sahada konuk ettiği Eskişehir Anadolu'yu 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.