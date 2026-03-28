Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ednan Arslan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın eleştirilerine yanıt verdi. Arslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan arıtma tesislerini örnek göstererek, Çankırı’nın İzmir’e yabancı olduğunu vurguladı.

Ednan Arslan: İzmir atık su arıtmada Türkiye lideri

İzmir’in atık su arıtmada Türkiye lideri olduğunun altını çizen CHP’li Ednan Arslan, AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın İzmir’e yabancı olmasına şaşırdığını belirterek, “Milletvekilliği yaptığınız İzmir’imize bu kadar yabancı olmanıza oldukça şaşırdım. Neyse konumuza gelecek olursak; Son olarak 1 milyar liralık yatırımla Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne kurulan 4. faz ünitesi 1 yıl önce açıldı. Tesis günlük 216 bin metreküp su miktarı kadar ilave kapasite kazandı. Metropol ilçelerimizin atık su arıtma ihtiyacının yüzde 96’sını karşılayan arıtma tesisinin 604 bin 800 metreküp olan günlük kapasitesi yaklaşık %36 artışla 820 bin 800 metreküpe ulaştı

Yeni ünite ile birlikte tesisin kapasitesi ve çalışma verimliliği arttı. Körfez’deki temizlenme süreci hızlandı. 4. faz ünitesi ön çökeltim, biyofosfor havuzu, havalandırma havuzu ve son çökeltim havuzlarından oluşuyor. 4. Fazın devreye girmesi ile İZSU’nun 352 milyon 283 bin 875 metreküp olan yıllık arıtma kapasitesi, 431 milyon 123 bin 875 metreküpe çıktı. Ayrıca Türkiye’nin en büyük 3 arıtma tesisi daha İzmir’de bulunmaktadır. İzmir atık su arıtmada Türkiye lideri ve bu tesisin Türkiye’nin en büyük tesisi olduğunu bakanlığa sorsanız öğrenirsiniz.” ifadelerini kullandı.

“Onaylar gecikince Dikili ve Aliağa ile ilgili yatırımları öz kaynaklarımız ile yapmaya karar verdik”

Öte yandan, İzmir’de bulunan atık ve arıtma tesislerinin sayısı hakkında da bilgilendirmelerde bulunan CHP’li Arslan, bakanlıktan onay bekleyen kredilerin de olduğunu hatırlatarak, konuyla ilgii şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye genelinde günlük arıtılan toplam 4 milyar 631 milyon metreküp atık suyun %6,37’si İZSU tarafından arıtılıyor. İleri biyolojik yöntem ile ülke genelinde arıtılan toplam atık suların ise % 12’si yine İZSU tarafından arıtılıyor. İzmir’de arıtma tesislerinde arıtılan atık suların %97’si ileri biyolojik arıtma yöntemi ile arıtılıyor.

İzmir’imiz de toplam 66 arıtma tesisi bulunmaktadır. Eğer iktidarınız bakanlığınızın önünde duran, onay bekleyen kredileri onaylarsa yukarıda anlattığım hizmetler yenilerini de hızla ilave edeceğiz. Onaylar gecikince Dikili ve Aliağa ile ilgili yatırımları öz kaynaklarımız ile yapmaya karar verdik. Temel atma törenimiz 2 Nisan’da İzmir’imize hayırlı olsun.”