Son Mühür/Merve Turan- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kent merkezindeki trafik akışını rahatlatacak ve estetik görünümü yükseltecek kapsamlı yenileme çalışmalarını bizzat yerinde takip etti. İZSU'nun tamamladığı yoğun altyapı çalışmalarının hemen ardından başlatılan Mustafa Kemal Caddesi ve Merkez Pazaryeri Sokağı çevresindeki üstyapı düzenlemelerini gece mesaisinde inceleyen Başkan Eşki, Bornovalılara konfor ve modernite sözü verdi. Eşki, bu çalışmaların tek amacının, "Bornovalıların daha rahat ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi" olduğunu belirtti.

Altyapı sonrası kentsel estetik hamlesi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Başkan Yardımcısı ve ilgili teknik bürokratlarla birlikte, gece saatlerinde sahada çalışan ekipleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yakından denetledi. İncelemeler, sadece ana arter olan Mustafa Kemal Caddesi'nin ikinci etap asfaltlama çalışmalarını değil, aynı zamanda caddeye bağlanan ve trafik yoğunluğuyla bilinen Merkez Pazaryeri önündeki 554 sokağı da kapsadı. Bu kapsamlı yenileme operasyonu, ilçenin uzun süredir beklediği estetik ve fonksiyonel dönüşümü beraberinde getirmeyi hedefliyor. Başkan Eşki, ekiplerden çalışmaların hızlandırılması ve belirlenen kalite standartlarına mutlak surette uyulması yönünde talimatlar aldı.

Pazaryeri çevresine radikal çözüm

Gece incelemeleri sırasında Bornovalılara hitap eden Başkan Ömer Eşki, Pazaryeri çevresindeki kronikleşen trafik sorununa kalıcı bir çözüm getireceklerini duyurdu. Eşki, Merkez Pazaryeri Sokağı'nın, mevcut durumda karşılıklı otoparklanmalar nedeniyle sık sık tıkanan ve trafiğin aksadığı halinden tamamen uzaklaşacağını ifade etti. Yeni düzenleme ile sokağın; standartlara uygun, düzgün kaldırımlara, modern bir orta refüje ve çevreyi aydınlatacak güçlü bir ışıklandırma sistemine kavuşacağını aktardı.

Mustafa Kemal Caddesi'ndeki ikinci etap asfaltlama ve üstyapı yenileme çalışmalarının da son hızla devam ettiğini belirten Başkan Eşki, kent trafiğinde yaşanan uzun süreli sıkıntıların kısa süre içerisinde sona ereceğinin müjdesini verdi. Başkan, "Bu gece itibarıyla Mustafa Kemal Caddesi'nde yaşanan trafik sıkıntıları tarihe karışacak. Yaklaşık bir ay içinde hem bu ana arter hem de Pazaryeri çevresi, modern refüjleri, peyzaj düzenlemeleri ve güçlü aydınlatmalarıyla çok renkli, ışıklı ve Bornova'ya yakışır bir görünüme kavuşacak," dedi. Eşki, Bornova'ya her şeyin en güzelinin yakıştığı inancıyla yola çıktıklarını ve hizmetlerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.