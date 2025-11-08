TFF 3. Lig 4. Grup’ta istediği performansı yakalayamayan Altay, bu hafta sahasında güçlü rakibi Balıkesirspor’u konuk edecek. Geçen hafta deplasmanda Kütahyaspor’a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmak hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda

Karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda pazar günü saat 17.00’de oynanacak. Mücadelenin hakemliğini Yasin Kalcıoğlu üstlenecek. Altay taraftarlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen maçın bilet fiyatları;

- Maraton ve misafir tribünü: 125 TL

- Numaralı: 240 TL

- VIP: 750 TL

- Özel alan: 1250 TL olarak belirlendi.

Onur Efe dönüyor, Ceyhun belirsiz

Altay’da sarı kart cezasını tamamlayan Onur Efe, bu maçta yeniden forma giyebilecek. Takımın ön liberosu Ceyhun ise hafif sakatlığı nedeniyle belirsiz durumda. Teknik heyet, deneyimli oyuncunun durumunu maç saatinde netleştirecek.

Altay alt sıralardan kurtulmak istiyor

Ligde geride kalan 9 haftada yalnızca 6 puan toplayabilen Altay, 12. sırada yer alıyor. Bu sezon galibiyet sayısını artırmakta zorlanan siyah-beyazlılar, Balıkesirspor karşısında kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Teknik ekip, hafta boyunca hücum varyasyonlarına ağırlık vererek oyuncularını galibiyete motive etti.

Balıkesirspor zirve takibini sürdürüyor

Konuk ekip Balıkesirspor, 15 puanla 6. sırada bulunuyor. Sezonun formda ekiplerinden biri olan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda alacağı galibiyetle üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. Balıkesir ekibinde sezon başında Altay’dan transfer edilen stoper Kuban, eski takımına karşı forma giyecek.