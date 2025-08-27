TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, Afyon kampındaki son hazırlık maçında aynı grupta mücadele edecek Alanya 1221 ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmaya hızlı başladı ve henüz 2’nci dakikada tecrübeli sol bek Özgür Özkaya’nın frikikten attığı şık golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Alanya 1221 ikinci yarıda eşitliği sağladı

Mücadelenin ikinci yarısında rakip takım oyuna ağırlığını koydu. Alanya temsilcisi, 75’inci dakikada bulduğu golle skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda iki tarafın da çabaları sonuçsuz kalınca karşılaşma eşitlikle sona erdi.

Yönetimden takıma moral desteği

Altay’da yönetimin destekçisi Sinan Kanlı ve kulüp yöneticileri, Afyon kampındaki son hazırlık maçında takımı yalnız bırakmadı. Yönetim, oyuncularla yakından ilgilenerek moral ve motivasyon desteği verdi.

Kamp performansı

İzmir ekibi, Afyon kampında üç hazırlık maçı oynadı. İlk karşılaşmada Balıkesirspor’a 2-1 yenilen Altay, ikinci maçında Fatsa Belediyespor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Son sınavında ise Alanya 1221 ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, kampı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle kapattı.

İzmir’de oynanan hazırlık maçları

Altay, Afyon’a gitmeden önce İzmir’de Bucaspor 1928 ile de hazırlık maçına çıkmış ve sahadan tek gollük mağlubiyetle ayrılmıştı. Böylece İzmir ekibi, sezon öncesi hazırlık sürecinde inişli çıkışlı sonuçlar aldı.

Sıradaki hedef Bursa Yıldırımspor maçı

Afyon kampını tamamlayan Altay, 30 Ağustos Cumartesi günü İzmir’e dönecek. Siyah-beyazlılar, 2 Eylül Salı günü deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine çıkacak.