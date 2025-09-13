Son Mühür - Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan’ı farklı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Alperen Şengün’ün Türkiye’de hangi takımı desteklediği ortaya çıktı. NBA’de Houston Rockets forması giyen ve All-Star kadrosuna seçilerek büyük bir başarıya imza atan 23 yaşındaki Alperen, millî takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki final yolculuğunda da önemli bir rol üstlendi. 2.11 metre boyundaki Şengün’ün Türkiye’deki ilk takımı Bandırma olurken, ardından Beşiktaş’a transfer oldu ve 2020-21 sezonunda siyah-beyazlı formayı terletti. 2021 NBA Draftı'nda Oklahoma City Thunder tarafından 1. tur 16. sıradan seçilen Alperen, gelecekteki iki birinci tur hakkı karşılığında Houston Rockets’a takas edildi. 7 Ağustos 2021’de Rockets ile resmi sözleşme imzaladı.

Beşiktaşlı olduğu ortaya çıktı

Alperen Şengün, Türkiye’de daha önce formasını giydiği Beşiktaş’ın taraftarı olarak da tanınıyor. ABD’den Türkiye’ye geldiğinde Beşiktaş’ın maçlarını kaçırmayan Şengün, geçtiğimiz sezon Basketbol Ligi’nde Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı da salonda takip etmişti.