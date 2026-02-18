Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi’nin sularında gerçekleştirilen dev kapsamlı "Steadfast Dart 2026" tatbikatının ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. NATO’nun askeri caydırıcılığını test eden bu kritik tatbikatı yerinde takip eden Bakan Pistorius, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sergilediği performansa ve ittifak içerisindeki sarsılmaz konumuna vurgu yaptı. Türkiye’nin savunma planlarındaki belirleyici etkisine değinen Pistorius, Ankara’nın üstlendiği rollerin NATO’nun bekası için hayati değer taşıdığını ifade etti.

"Türkiye her zamankinden daha kritik bir rol üstleniyor"

Tatbikat sonrası düzenlenen basın toplantısında müttefik ülkelerin katkılarını değerlendiren Alman Bakan, özellikle Türk müttefiklerin sahadaki varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. NATO’nun sanılandan çok daha geniş ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Pistorius, Türkiye’nin bu yapı içerisindeki tarihsel misyonuna dikkat çekti. Türkiye’nin ittifak bünyesinde her daim merkezi bir aktör olduğunun altını çizen Bakan, günümüz konjonktüründe bu merkezi rolün her zamankinden çok daha fazla önem kazandığını ve derinleştiğini sözlerine ekledi.

Türk donanmasının yeni kabiliyetleri göz doldurdu

Türkiye’nin NATO’nun güneydoğu kanadındaki stratejik ortaklığını "vazgeçilmez" olarak nitelendiren Boris Pistorius, tatbikata katılan Türk unsurlarına özel bir teşekkür iletti. Özellikle Türk Donanması’nın envanterine yeni giren ve yüksek teknolojik standartlara sahip amfibi botların performansını "etkileyici" olarak tanımlayan Pistorius, bu araçların kalitesinin sahada kanıtlandığını ifade etti. Türk deniz kuvvetlerinin sahip olduğu bu dikkat çekici yeteneklerin, NATO’nun operasyonel gücüne doğrudan katkı sağladığı vurgulandı.

İttifakın Güneydoğu kanadındaki güvenlik mimarı

Bakan Pistorius’un açıklamaları, Türkiye’nin sadece bölgesel değil, küresel ölçekteki savunma projeksiyonlarında da ne denli ağırlıklı bir yer tuttuğunu bir kez daha tescilledi. Baltık’taki askeri manevralar sırasında Türk askerinin disiplini ve teknik kapasitesinin takdir topladığını belirten Alman Bakan, Türkiye ile olan savunma iş birliğinin gelecekte de artarak devam edeceği mesajını verdi.