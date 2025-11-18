Son Mühür- Metan’ın aktardığına göre Türkiye’de tanınmış bir iş insanının eşi, kanser tedavisinin devamını Almanya’da sürdürmek için başvuruda bulundu. Tedavi raporları, randevu kayıtları, doktor görüşleri ve tıbbi belgelerin tamamı eksiksiz şekilde dosyaya eklendi. Başvuru, Türk–Alman İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ tarafından resmî imzayla konsolosluğa iletildi.

Konsolosluğun yanıtı şaşkınlık yarattı

Tüm belgelerin tamamlanmasına rağmen Almanya’dan gelen yanıt olumsuz oldu. Konsolosluk, “yeterli gerekçe görülmediği” gerekçesiyle kanser tedavisi amaçlı vize başvurusunu reddetti. Bu karar, dosyayı hazırlayanlar ve süreci takip edenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Gazeteciler arasında gündem oldu

Adem Metan, yaşanan süreci dün gece birçok gazeteci meslektaşıyla birlikte duyduğunu, toplantıda bulunan herkesin ret kararını şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. Olay, sağlık gerekçeli vize başvurularına yönelik uygulamaların yeniden tartışılmasına neden oldu.