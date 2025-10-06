Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ARD televizyonunda katıldığı bir programda, İsrail’in Eurovision’dan dışlanması durumunda Almanya’nın gelecek yıl Viyana’da düzenlenecek yarışmadan çekilmesi gerektiğini belirtti. Caren Miosga’nın sunduğu programda tartışmaların gereksiz olduğunu vurgulayan Merz, “İsrail Eurovision’un doğal bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarını giderek artıran İsrail, dünya genelinden yoğun tepkiler almaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından Gazze’de soykırımcı olarak ilan edilen İsrail’in, Eurovision gibi uluslararası organizasyonlarda Rusya’ya uygulanan yaptırımlara benzer şekilde muamele görmesi talep ediliyor. Daha önce Ukrayna’yı işgal eden Rusya, Eurovision, FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası gibi etkinliklerden men edilmişti.