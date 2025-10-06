Son Mühür - Avrupa Birliği ülkelerinde, son dönemde artan banka havalesi dolandırıcılıklarını önlemek için “Verification of Payee” (VoP) yani “Alıcı Doğrulama Sistemi” adı verilen yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Bu sistem sayesinde en basit para transferleri bile daha güvenli hale gelecek. Ancak, kullanıcıların da işlemler sırasında çok daha dikkatli olmaları gerekecek. 9 Ekim’den itibaren bankalar, “Alıcı Adı” bölümüne girilen her harfi titizlikle kontrol edecek. Küçük bir yazım hatası bile işlemin gecikmesine ya da tamamen iptal edilmesine yol açabilir.

5 saniyelik işlem

Fransa Postası’nın haberine göre, yeni sistemde kullanıcı para gönderirken, gönderen bankası alıcının bankasıyla anlık olarak iletişim kuracak ve bu süreç yaklaşık beş saniye sürecek. İsim ve IBAN tamamen uyuştuğunda işlem sorunsuz şekilde gerçekleşecek. Ancak herhangi bir uyumsuzluk veya hata tespit edilirse sistem kullanıcıyı uyaracak. Müşteri isterse işlemi “yine de gönder” seçeneğiyle tamamlayabilir, ancak bu durumda tüm sorumluluk kendisine ait olacak.

Bu kelimeler için uyarı

Yeni dönemde bankalar, kullanıcıları özellikle alıcı eklerken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Fransa Bankacılık Federasyonu, kişisel notlar veya takma adlar yerine gerçek isimlerin kullanılmasını öneriyor. Federasyon yetkilileri, “‘Anne’, ‘Elektrikçi’ veya ‘Kira’ gibi ifadelerin sistem tarafından isim-IBAN uyuşmazlığı uyarısı vermesine neden olabileceğini” belirtti. Ayrıca, bankalar mevcut kayıtlarında eksik ya da hatalı bilgi bulunan müşterilerden bu bilgileri güncellemelerini talep edecek. 183 milyon euroluk dolandırıcılık engellendi Bu düzenlemenin asıl amacı, banka havalesi yoluyla yapılan dolandırıcılıkların önüne geçmek. Fransa Merkez Bankası verilerine göre yalnızca 2024’te bu yöntemle 183 milyon euro tutarında dolandırıcılık gerçekleşti. Eskiden bankalar yalnızca IBAN’ın geçerli olup olmadığını kontrol ediyordu; bu durum dolandırıcıların gerçek faturalar üzerindeki IBAN’ı değiştirip parayı sahte hesaplara yönlendirmesine imkân tanıyordu. Fransa Merkez Bankası’na bağlı Ulusal Ödeme Sistemleri Komitesi Sekreteri Julien Lasalle durumu, “Dolandırıcılar gerçek bir faturayı ele geçirip IBAN’ı kendi hesaplarıyla değiştiriyordu; gönderici fark etmeden parayı yanlış hesaba yatırıyordu,” sözleriyle açıkladı. O ülkeler uygulamayacak Yeni sistem sadece Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde geçerli olacak; ancak Birleşik Krallık ve İsviçre bu zorunluluktan muaf tutulacak. Ayrıca Fransa’nın denizaşırı bölgeleri olan Yeni Kaledonya, Fransız Polinezyası ve Wallis ile Futuna Adaları ile euro bölgesindeki Fransa arasındaki para transferlerinde de bu kontrol uygulanmayacak. Avrupa bankacılık sisteminde güvenliği artıracak bu yeni uygulamayla birlikte, isim ile IBAN eşleşmesi finansal işlemlerin en önemli unsuru haline geliyor.