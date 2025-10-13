Almanya’nın Hamburg kentinde oynanan amatör lig maçında Mesopotamien 2, sadece 7 oyuncuyla sahaya çıkan Moorburg karşısında tarihi bir skora imza attı. Ev sahibi ekip, rakibini 66-0 gibi rekor bir farkla mağlup etti. Karşılaşmanın yıldızı Türk futbolcu Ömer Yıldırım, tam 17 golle maça damgasını vurdu.

7 kişiyle sahaya çıktılar, fark önlenemedi

Hamburg amatör liginde oynanan 9’uncu hafta karşılaşmasında Moorburg, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle sadece 7 futbolcuyla sahaya çıkmak zorunda kaldı. Rakibinin eksikliğini iyi değerlendiren Mesopotamien 2, maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledi. Mücadele, futbol tarihine geçecek bir sonuçla tamamlandı: Mesopotamien 2 – Moorburg: 66-0.

Ömer Yıldırım’dan 17 gol!

Mesopotamien 2’nin Türk futbolcusu Ömer Yıldırım, karşılaşmada inanılmaz bir performans göstererek 17 kez ağları havalandırdı. Yıldırım’ın bu olağanüstü performansı, Almanya amatör lig tarihine geçti.

Takım arkadaşları da gole katkı verdi:

Ibrahim Chaaban: 9 gol

Radouan Troudi: 10 gol

Luka Milan Makocevic: 7 gol

Razak Mako Alassani: 4 gol

Hicham El Youbi: 4 gol

Walid Chaaban: 2 gol

Jaan Garip De Sousa Baptista: 1 gol

Patrick Stritzki: 1 gol

Gabriel Çakır: 3 gol

Ayrıca Moorburg oyuncuları da 9 kez kendi kalelerine gol attı.

Tarihi farkın ardından liderlik sürdü

Mesopotamien 2, sezonun en farklı galibiyetine imza atarken, 3 puanı silinmesine rağmen 24 puanla ligde zirvedeki yerini korudu. Rakip Moorburg ise henüz puanla tanışamadı ve ligin son sırasında kaldı.

Taraftarlar şaşkın: “Basketbol skoru gibi!”

Karşılaşma sonrası sosyal medyada futbolseverler, “basketbol maçını andıran skor” yorumları yaptı. Bazı kullanıcılar, “Ömer Yıldırım tek başına rekor kırdı” derken, bazıları ise 7 kişiyle maça çıkan Moorburg’un sahada gösterdiği dirence dikkat çekti.