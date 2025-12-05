Almanya’da emekli maaşlarının 2031’e kadar çalışan bir kişinin ortalama gelirinin en az yüzde 48’i seviyesinde korunmasını öngören yasa tasarısı Federal Meclis’te kabul edildi. Ancak oylama, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) hükümeti için bir güven oylamasına dönüşerek koalisyondaki çatlağı görünür hale getirdi.

Genel Kurul’da sert tartışmalarla ilerleyen oturumda 597 milletvekili oy kullandı. Reform 319 “evet”, 225 “hayır” ve 53 “çekimser” oyla kabul edildi. 316 oyla geçmesi gereken tasarı, yalnızca 3 oy farkla Meclis’ten geçti. Koalisyon partilerinin Meclis’teki toplam 328 sandalyesi dikkate alındığında iktidar blokunda fire verildiği net şekilde ortaya çıktı.

Genç CDU vekillerinin tepkisi son anda yumuşadı

Reform, özellikle CDU’nun gençlik teşkilatına üye milletvekillerinden ciddi tepki aldı. Kendi partisi içindeki 18 genç vekilin karşı çıkması üzerine Başbakan Friedrich Merz oylamaya bizzat katıldı. Genç vekillerin, hükümeti düşürmemek adına son dakika tutumlarını değiştirerek “evet” oyu vermesi tasarının geçişinde belirleyici oldu.

Öte yandan Meclis’te 64 sandalyeye sahip Sol Parti’nin “hayır” yerine “çekimser” oy kullanması, koalisyona dolaylı bir destek olarak yorumlandı.

Emeklilik maaşlarının tabanı korunacak

Yasa 2026’da yürürlüğe girecek

Federal Meclis’ten geçen düzenlemeye göre:

Emekli maaşları 2031 yılına kadar, çalışanların ortalama gelirinin en az yüzde 48’i seviyesinde tutulacak.

2031–2035 döneminde bu oranın yüzde 46.7,

2035–2040 döneminde ise yüzde 46’nın altına düşmemesi garanti altına alınacak.

Reform ayrıca, 1992’den önce anne olan kadınların emeklilik hesaplamalarında iyileştirme öngörüyor.

Yeni yıldan itibaren emeklilik hakkı elde ettiği halde çalışmaya devam edenlerin aylık gelirlerinin 2 bin Euro’luk bölümü vergiden muaf olacak.

Almanya’da emeklilik tartışmaları büyüyor

Koalisyon içinde görüş ayrılıkları su yüzüne çıktı

6 Mayıs’ta kurulan CDU/CSU-SPD koalisyonu, emeklilik reformu konusunda uzun süredir görüş ayrılıkları yaşıyordu. Tasarının kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte hem CDU gençlik teşkilatından hem de toplumdan yoğun eleştiriler yükseldi.

SPD’li Çalışma Bakanı Barbel Bas ile Başbakan Merz arasında zaman zaman keskin tartışmalar yaşanırken, hükümet düzenleme için ortak bir zemine ancak aylar sonra ulaşabildi.

Koalisyon sözleşmesi, emekli maaşlarının 2031’e kadar ortalama gelirin yüzde 48’i seviyesinin altına düşmemesini öngörürken yeni reform tasarısı bu süreyi uzatarak 2035 için yüzde 46.7, 2040 için yüzde 46 oranını önerdi. Bu yeni yaklaşım özellikle genç CDU vekillerinin tepkisini daha da artırdı.

Genç nesil “Maliyet bize yükleniyor” diyor

Reforma karşı çıkan genç milletvekilleri, düzenlemenin uzun vadede devlete milyarlarca Euro ek yük getireceğini ve bu maliyetin “gelecek nesiller tarafından ödeneceğini” savundu.

Hükümet kanadı ise çalışan nüfusun azalması, emeklilerin sayısının artması ve ortalama yaşam süresinin yükselmesi nedeniyle sistemin kaçınılmaz olarak daha fazla bütçe desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

2026 bütçesi emeklilik yükünü gözler önüne seriyor

Alman Hazinesi’nin 2026 yılı için hazırladığı 524.5 milyar Euro'luk bütçede, 128 milyar Euro’nun emeklilik ödemelerine ayrılması planlanıyor. Bu rakam, ülkenin sosyal güvenlik sisteminde oluşan baskının giderek arttığını ortaya koyuyor.