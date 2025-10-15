Almanya, NATO’nun doğu sınırını güçlendirme kapsamında Polonya’nın Malbork hava üssüne Eurofighter savaş uçakları konuşlandıracak. Jetler, Aralık 2025’ten Mart 2026’ya kadar görev yapacak.

Almanya’dan Doğu Avrupa’ya güç takviyesi

Almanya, NATO’nun “Eastern Sentry” (Doğu Nöbetçisi) operasyonuna katkı sunmak amacıyla yeni bir askeri adım attı. Savunma Bakanı Boris Pistorius, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ülkesinin ittifakın doğu kanadında aktif rol üstleneceğini duyurdu. Pistorius, Almanya’nın şu anda Romanya’nın Köstence kentinde konuşlu Eurofighter uçaklarının bulunduğunu hatırlatarak,

“Gelecekte birkaç Eurofighter’la Polonya’nın Malbork kentinde de olacağız. Böylece NATO’nun doğu sınırında daha aktif, daha görünür ve daha fazla varlık göstereceğiz,”

dedi.

“Doğu kanadında daha görünür olacağız”

Alman bakan, NATO’nun caydırıcılık stratejisinin sadece savunma değil, görünür varlık ve koordineli devriye faaliyetleri üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

“Devriye uçuşlarıyla doğu kanadının korunmasına katkıda bulunacağız. Bu görev, NATO’nun dayanışma ruhunu ve ortak güvenlik anlayışını güçlendiriyor,”

ifadelerini kullandı.

Almanya, özellikle Ukrayna savaşının ardından doğu kanadındaki askeri faaliyetlerini artırarak ittifakın kolektif savunma konseptine destek veriyor.

Eurofighter’lar Mart 2026’ya kadar görevde olacak

Alman Hava Kuvvetleri’ne ait Eurofighter savaş uçaklarının, Aralık 2025’ten Mart 2026’ya kadar Polonya’nın Malbork hava üssünde görev yapacağı açıklandı. Bu süre zarfında uçakların, NATO’nun hava devriyesi ve sınır gözetimi misyonlarında aktif rol üstleneceği belirtildi. Malbork Üssü, Baltık bölgesine yakın stratejik konumuyla NATO’nun doğu hattındaki en önemli savunma noktalarından biri olarak biliniyor.