Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. İkili görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında iki ülke ilişkileri ve küresel gündem öne çıktı.

“Türkiye’yi AB’de görmek istiyoruz”

Almanya Başbakanı Merz, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki görüşlerini paylaşarak, “Türkiye’yi AB’de görmek istiyoruz. Ancak Kopenhag kurallarına uyulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Merz ayrıca Türkiye’nin güvenlik politikalarında vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirterek, “Türkiye, bölgesinde istikrar için kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle daha yakın işbirliği planlıyoruz” dedi.

“Ankara yaklaşımımızı sürdürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. “Biz Kopenhag kurallarına karşı değiliz, ancak Ankara yaklaşımına da sahibiz. Türkiye herhangi bir Asya ya da Avrupa ülkesi değildir” diyen Erdoğan, Türkiye’nin stratejik konumu ve tarihsel rolüne dikkat çekti.



Erdoğan ayrıca, “Türkiye’nin sergilediği kararlı iradenin, Birlik nezdinde hak ettiği karşılığı görmesi durumunda çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Irkçılık ve İslam karşıtlığıyla mücadeleye önem veriyoruz”

Erdoğan, Avrupa’daki Türk toplumunun iki ülke arasında güçlü bir köprü olduğunu belirterek, “Avrupa’da artışı engellenemeyen ırkçılığa varan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadeleye büyük önem veriyoruz” dedi.

Ekonomik ilişkilerde yeni hedef

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatarak, “Ticaret hacmimizi 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.



Erdoğan, savunma sanayiinde ortak projelere yönelmenin önemini de vurguladı. Ayrıca, Suriye konusunda iki ülkenin koordineli çalışmasının gerekliliğine işaret etti.

Ukrayna, Gazze ve barış çağrısı

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında adil ve kalıcı bir çözüm için diplomatik çabaların sürmesi gerektiğini söyledi. Gazze konusunda da kararlılığını dile getiren Erdoğan, “Bu mezalimin yeniden yaşanmaması ve bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüme dair görüşlerimizi aktardım” dedi.

İki ülke arasında stratejik işbirliği mesajı

Görüşmenin sonunda Almanya Başbakanı Merz, Türkiye’nin güvenlik ve savunma politikalarında Avrupa için vazgeçilmez bir ortak olduğunu ifade etti. Merz, “Almanya ve Türkiye arasındaki stratejik işbirliği, sadece bölgesel değil, küresel barış açısından da büyük önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.