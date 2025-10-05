Her yıl 4 Ekim’de kutlanan Dünya Hayvanları Koruma Günü, bu yıl Gazze’deki savaşın gölgesinde, unutulan canlıların sessiz çığlığıyla yankılanıyor. Hollanda merkezli Animal Heroes (Hayvan Kahramanları), savaş ve doğal afet bölgelerinde hayvanları kurtarmak için faaliyet gösteren uluslararası bir yardım örgütü. Pilotlar, veteriner hekimler ve biyologlardan oluşan gönüllü ekip, en zorlu coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren hayvanlara yardım eli uzatıyor. Kuruluşun kurucusu Esther Kef, yaptığı açıklamada, Gazze ve Batı Şeria’daki hayvanların savaş nedeniyle büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını söyledi.

“Savaşın başlangıcındakinin üç katı kadar yaralı hayvanı tedavi ediyoruz. Gıda ve ilaç kıtlığı o kadar ciddi ki, birçok hayvan açlıktan ve tedavi edilemeyen yaralardan ölüyor.”

Animal Heroes’un Gazze’de acil veteriner kliniğine sahip tek Avrupa kuruluşu olduğunu vurgulayan Kef, kliniğin Filistinli bir veteriner hekim tarafından yönetildiğini, geçen yıl binlerce hayvanın burada tedavi edilip beslendiğini belirtti. Ayrıca Batı Şeria’nın Cenin kentinde de yaralı hayvanlara acil destek sağlayan bir proje yürüttüklerini anlattı.

Kef, savaşın hayvanlar üzerindeki etkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Hayvanlar, savaşın ve felaketlerin unutulan kurbanları. Evlerini, bakıcılarını kaybediyorlar, yiyecek bulamıyorlar. Barınaklar ve hayvanat bahçeleri yok oldu ama yerel kurtarma ekipleri, saldırılar altında bile çalışmayı sürdürüyor.”

“Gazze’de mama yok, ilaç yok, ama umudu yaşatmaya çalışıyoruz”

Esther Kef, bölgede insani yardımların bile güçlükle ulaştırıldığını, hayvanlara yönelik yardımların ise neredeyse imkânsız hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Mısır’da bekleyen iki mama ve ilaç sevkiyatımız var. Filistin Kızılayı aracılığıyla Gazze’ye girmeye hazırlar ama eylül ayından bu yana sınırda bekliyorlar. Gıda ve ilaçları yerel olarak aşırı yüksek fiyatlarla almak zorundayız. Artık hayvan yemi bulunmuyor. Kediler için ton balığı konserveleri satın alıp bunları ücretsiz dağıtarak hayatta kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz.”

Batı Şeria’daki durumun Gazze’ye kıyasla daha iyi olduğunu dile getiren Kef, turizmin çökmesiyle birlikte otellerin kapanmasının sokak hayvanlarını açlığa sürüklediğini, birçok evcil hayvan sahibinin de işsiz kaldığı için tedavi masraflarını karşılayamadığını aktardı.

Kef, ayrıca Filistin Eğitim Bakanlığı, Beytüllahim Üniversitesi ve bölgedeki tek sokak hayvanı barınağı ile iş birliği yaptıklarını belirtti:

“Sadece yaralı hayvanları tedavi etmiyoruz; aynı zamanda çocuklara hayvanlara ve doğaya saygı duymanın önemini öğretiyoruz. Hayvanlara yardım etmek, aslında insanların hayatına da dokunmak demek. Gazze’de eşekler ve atlar hâlâ su taşımak, hastaları ulaştırmak için kullanılıyor.”

Animal Heroes’un kurucusu, “Gazze’nin Kedi Kadını” olarak bilinen Maryam isimli bir kadının yaşadığı trajediyi de paylaştı:

“Maryam dört ay öncesine kadar 65 sokak kedisine bakıyordu. Evi hava saldırısında tamamen yıkıldı. Altı kediyle kaçmayı başarmış, döndüğünde yalnızca yıkıntılarla karşılaştı. Mahallesi yok olmuştu, kedilerinden sadece biri hayattaydı.”

“Hayvanların da acil yardım alma hakkı var”

Kef, savaş ve afet bölgelerinde çalışırken sık sık “Bu kadar insan ölürken hayvanlara nasıl odaklanıyorsunuz?” sorusuyla karşılaştıklarını, ancak bu yaklaşımın yanlış olduğunu belirtti:

“Hayvanların da acil yardım alma hakkı var. Onlar da bu dünyada bizimle birlikte yaşayan canlılar. Savaşın ortasında hayatta kalmaya çalışan bir kedinin, bir eşeğin ya da bir kuşun yaşamı da değerlidir.”

Animal Heroes, sadece Filistin’de değil, Ukrayna, Lübnan, İtalya, Yunanistan, İspanya, Mısır ve Uganda gibi birçok ülkede savaş ve afet bölgelerinde görev yapıyor. Son olarak Pakistan’daki sel felaketinde binlerce ineğin açlıktan ölmesi üzerine yardım projeleri yürüttüklerini de belirtti.

Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün sadece kutlama değil, bir farkındalık günü olması gerektiğini söyleyen Kef, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

“Hayvanlar sessiz değildir, biz onları duymuyoruz. Bu gün, şefkat ve dayanışmanın ötesinde bir çağrı olmalı: Kriz bölgelerinde, savaşların gölgesinde kalan her canlı için daha fazla çalışmalıyız.”

Gazze’de biyoçeşitlilik tehlikede

Beytüllahim Üniversitesi Filistin Enstitüsü Biyoçeşitlilik ve Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mazin Qumsiyeh, savaşların yalnızca insanları değil, türlerin devamını da tehdit ettiğini vurguladı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) verileriyle hazırladıkları çalışmada, Gazze Şeridi’nde tehdit altındaki 364 türün saldırılardan etkilendiğini, bunlardan 85’inin yaşam alanlarının yüzde 90’ından fazlasının tahrip olduğunu belirtti.

Qumsiyeh, “Savaşlar, tür kaybı ve ekolojik çöküşün en güçlü itici gücüdür.” diyerek, bölgedeki yıkımın yalnızca bugünü değil, geleceği de tehdit ettiğini ifade etti.