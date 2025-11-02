Alman ekonomisindeki durgunluk ve artan maliyet baskısı, şirketlerin 2026 planlamalarına doğrudan yansıdı. Köln merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından 2 bin firma üzerinde yapılan son araştırma, ülkede her üç şirketten birinin gelecek yıl personel azaltımına gitmeyi planladığını ortaya koydu.

Ekonomik görünüm kötüleşiyor

Araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 36’sı ekonomik görünümdeki bozulma nedeniyle 2026’da işten çıkarmalara gitmeyi planlıyor. Bu oran, son yıllarda açıklanan en yüksek beklenti olarak kayıtlara geçti. Yeni işe alım planı yapan şirketlerin oranı ise sadece yüzde 18 seviyesinde kaldı.

Uzmanlar, zayıf iç talep, enerji maliyetlerindeki artış ve ihracat pazarlarında yaşanan daralmanın, firmaların istihdam politikalarında temkinli bir yaklaşıma yönelmesine neden olduğunu belirtiyor.

Sanayi sektöründe işten çıkarma endişesi

Araştırma verilerine göre, işten çıkarma planlarının en yoğun olduğu alan sanayi sektörü oldu. 2026 yılında sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların yüzde 41’i, çalışan sayısını azaltmayı planlıyor.

Buna karşın, aynı sektörde yer alan şirketlerin sadece yedi firmadan biri, yeni istihdam yaratmayı düşündüğünü bildirdi. Uzmanlar, üretim maliyetlerindeki yükseliş ve küresel talepteki zayıflığın, sanayi firmalarının geleceğe temkinli bakmasına yol açtığını aktardı.

Yatırım planları da geri çekiliyor

Köln merkezli IW’nin araştırmasında, yatırım beklentilerinde de düşüş dikkat çekti. 2026 yılında şirketlerin yalnızca yüzde 23’ü, yeni projelere daha fazla kaynak ayırmayı planlarken, yüzde 33’ü yatırım bütçesini kısma eğiliminde olduğunu bildirdi.

Ekonomistler, bu tabloyu “yatırım durgunluğu” olarak yorumlarken, Almanya’nın büyüme performansının önümüzdeki dönemde daha da zayıflayabileceği uyarısında bulundu.

Almanya ekonomisinde güven kaybı derinleşiyor

Son dönemde açıklanan ekonomik göstergeler, Almanya’nın sanayi üretiminde ve ihracatında belirgin bir gerilemeye işaret ediyor. Enerji krizi, nitelikli iş gücü sıkıntısı ve iç tüketimdeki yavaşlama, Avrupa’nın en büyük ekonomisinde iş dünyası güvenini sarsmış durumda.

Uzmanlara göre, işten çıkarmalar ve azalan yatırımlar, yalnızca istihdamı değil; aynı zamanda Almanya’nın küresel rekabet gücünü de olumsuz etkileyebilir.