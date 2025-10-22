Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 2’nci çeyrek verilerine göre, yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak 116 milyar 933 milyon 487 bin TL olarak gerçekleşti.

Seyahat edenlerin sayısı azaldı

TÜİK verilerine göre, bu dönemde yurt içinde ikamet eden 13 milyon 938 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme yaptığı toplam seyahat sayısı ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,9 azalarak 17 milyon 76 bin olarak kaydedildi. Toplam 99 milyon 214 bin geceleme gerçekleşirken, ortalama geceleme süresi 5,8 gece olarak hesaplandı.

Harcamaların büyük bölümü kişisel oldu

Yerli turistlerin yaptığı 116,9 milyar TL’lik toplam harcamanın yüzde 85,2’sini (99 milyar 655 milyon TL) kişisel harcamalar, yüzde 14,8’ini (17 milyar 278 milyon TL) ise paket turlar oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama miktarı 6 bin 848 TL seviyesinde gerçekleşti.

En yüksek pay yeme-içmeye gitti

Seyahat harcamalarının türlerine göre dağılımına bakıldığında, yeme ve içme harcamaları yüzde 30,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu ulaştırma harcamaları yüzde 25,8 ve konaklama harcamaları yüzde 15,7 oranlarıyla izledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranları incelendiğinde;

Yeme-içme harcamalarında yüzde 3,1,

Ulaştırmada yüzde 7,1,

Konaklamada ise yüzde 26,2’lik artış kaydedildi.

Seyahatlerin çoğu “yakınları ziyaret” amacıyla yapıldı

Yurt içi seyahatlerin en yaygın nedeni yüzde 60,3 oranla “yakınları ziyaret” olarak belirlendi. Bunu yüzde 32,2 ile gezi, eğlence ve tatil, yüzde 3 ile sağlık amaçlı seyahatler takip etti.

En çok arkadaş veya akraba evinde konaklandı

2025 yılı 2’nci çeyreğinde seyahat edenlerin 68 milyon 739 bin gecelemeyle en fazla arkadaş veya akraba evlerinde kaldıkları tespit edildi.

Konaklamada 13 milyon 886 bin gecelemeyle kendi evi ikinci sırada yer alırken, 9 milyon 727 bin geceleme ile oteller üçüncü sırada bulundu.