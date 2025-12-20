Trafik denetimlerinde yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine, Karayolları Trafik Kanunu gereğince geçici süreyle el konuluyor. Bu kapsamda ilk kez yakalanan sürücüler, 6 aylık hak mahrumiyeti ve 2025 yılı itibarıyla güncellenen yüksek idari para cezası yaptırımıyla karşılaşıyor. Ancak ikinci veya üçüncü ihlallerin aksine, ilk defa ehliyetini kaptıranlar için iade süreci prosedür açısından daha hızlı işliyor; sürücülerin SÜDGE eğitimi veya psikoteknik raporu gibi ek belgeler sunmasına gerek kalmadan, sadece yasal sürenin dolması ve cezanın ödenmesiyle sürücü belgelerini geri alması mümkün oluyor.

Alkolden ehliyetinizi ilk kez (1. defa) kaptırdıysanız süreç, 2. veya 3. kez kaptıranlara göre çok daha kolaydır. En önemli bilgi şudur: İlk kez kaptıranlar için SÜDGE (Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi) veya Psikoteknik raporu alma zorunluluğu yoktur.

Alkolden ilk kez ehliyet kaptırma! Geri almak için gerekli evraklar

Sadece 6 aylık ceza süresinin dolmasını beklemeniz ve para cezasını ödemeniz yeterlidir. İşte detaylı evrak listesi ve izlemeniz gereken adımlar:

1. Ehliyeti Geri Almak İçin Gerekli Evraklar Listesi

Ehliyetinizi geri almaya giderken yanınızda bulunması gereken belgeler şunlardır:

Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı: (Yanınızda aslı bulunmalı).

Trafik İdari Para Cezası Ödeme Makbuzu: Kesilen para cezasının ödendiğine dair belge. (Vergi dairesinden veya bankadan aldıysanız dekont, online ödediyseniz çıktısı).

"Borcu Yoktur" Yazısı: Sistemsel olarak görünse de, bazı trafik tescil şubeleri vergi dairesinden alınmış "trafik cezası borcu yoktur" kağıdını talep edebilir. (E-devlet üzerinden kontrol edilebilir, garanti olması açısından vergi dairesinden 'borcu yoktur' kağıdı almak işinizi hızlandırır).

Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı: Bu belgeyi Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne gittiğinizde oradaki memurlar size verecek ve orada dolduracaksınız.

Önemli Not: İlk yakalanmada SÜDGE raporu veya sağlık raporu istenmez. Ancak eğer ehliyetinizi geri almaya gittiğinizde memur sistemde bir engel görürse (örneğin süreç içinde başka bir kaza veya ceza durumu olduysa) sizi yönlendirecektir. Standart prosedürde ek belge yoktur.

2. 2025 Yılı Ceza Tutarı

2025 yılı itibarıyla ilk kez alkollü araç kullanmanın cezası yeniden değerleme oranlarıyla güncellenmiştir:

Ceza Tutarı: 9.267 TL

İndirimli Tutar (%25): Cezayı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde öderseniz 6.950,25 TL ödersiniz.

3. İşlem Adımları (Nasıl Geri Alınır?)

Süreç şu sırayla işler:

6 Ayı Bekleyin: Ehliyetinize el konulduğu tarihten itibaren tam 6 ay (180 gün) geçmesi gerekir. 1 gün bile eksik olsa sistem onay vermez. Cezayı Ödeyin: İdari para cezasını Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar veya İnteraktif Vergi Dairesi (gib.gov.tr) üzerinden ödeyin. Başvuru Yapın: Süre dolduktan sonra herhangi bir Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü'ne (Bölge Trafik veya İlçe Emniyet Müdürlüklerindeki ilgili birim) şahsen başvurun. Randevu gerekip gerekmediğini gitmeden önce Emniyet'in sitesinden veya 199'dan kontrol etmenizde fayda var (genelde randevusuz gidilebilir ama yoğunluğa göre değişir). Teslim Alın: Evrakları teslim edip tutanağı imzaladığınızda ehliyetinizi (eğer fiziksel olarak ellerindeyse) hemen teslim alırsınız.

Özet Tablo

Durum 1. Kez Yakalanma Süre 6 Ay SÜDGE Eğitimi Yok (Gerekli değil) Psikoteknik Yok (Gerekli değil) Ceza (2025) 9.267 TL Yapılacak İşlem Cezayı ödeyip, süre bitiminde Trafik Tescil'e gitmek.

Sonraki Adım: Ceza ödemenizi henüz yapmadıysanız, erken ödeme indiriminden (%25) faydalanmak için süreyi geçirmemeye dikkat edin. Ödemeyi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hemen sorgulayabilirsiniz.