Söz konusu soruşturma dosyasında Mert Alaş’ın yanı sıra iş dünyasından tanınmış isimler de yer aldı. Kasım Garipoğlu’nun kardeşi Fatih Garipoğlu ve ortağı Gökmen Kadir Şeynova hakkında da aynı suçlama ile yakalama kararı verildi. Yetkililer, şüphelilerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla arandığını bildirdi. Londra’da yaşayan Alaş’ın hukuki durumuyla ilgili sürecin nasıl işleyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Mert Alaş Kimdir?

1971 yılında Ankara’da doğan Mert Alaş, uluslararası alanda tanınan Türk moda fotoğrafçısıdır. Eğitim hayatı ve kariyeri için genç yaşta İngiltere’ye giden Alaş, Londra’da Marcus Piggott ile tanıştı. İkili, 1990’ların sonunda "Mert and Marcus" adıyla kurdukları ortaklıkla moda fotoğrafçılığında bir marka haline geldi. Alaş, özellikle cesur, renkli ve dijital manipülasyon tekniklerini kullandığı çalışmalarıyla sektörde kendine özgü bir yer edindi.

Kariyeri boyunca Vogue, Vanity Fair, W Magazine ve Interview gibi prestijli dergilerin kapak çekimlerini gerçekleştirdi. Gucci, Yves Saint Laurent, Versace ve Louis Vuitton gibi lüks moda evlerinin global kampanyalarına imza attı. Madonna, Lady Gaga, Kate Moss, Jennifer Lopez ve Kim Kardashian gibi dünya yıldızlarıyla yakın dostlukları ve profesyonel çalışmaları bulunan Alaş, "Madonna'yı soyan Türk" lakabıyla da basında yer aldı.

Soruşturmanın Arka Planı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma, uyuşturucu madde temini ve ticaretine yönelik ağları deşifre etmeyi hedefliyor. Soruşturma birimleri, teknik ve fiziki takipler sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda operasyonun kapsamını genişletti. Hakkında yakalama kararı bulunan isimlerin yurt dışında olması nedeniyle, adli makamların uluslararası prosedürleri devreye sokması bekleniyor.

Hukuki Süreç ve İddialar

Mert Alaş ve diğer şüpheliler hakkında yöneltilen "uyuşturucu ticareti" suçlaması, Türk Ceza Kanunu kapsamında ağır yaptırımlar içeriyor. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre, şüphelilerin bu maddelerin temini ve dağıtımı ağında rolleri olduğu öne sürüldü. Şu ana kadar Alaş veya avukatlarından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.