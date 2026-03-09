İzmir’de uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.

Ekipler, Konak ilçesinde yürütülen çalışmalar sırasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta bulunan kişi üzerinde ve araçta detaylı arama yapılması için narkotik ekipleri devreye girdi.

Dedektör köpeği Alis uyuşturucuyu tespit etti

Durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği Alis ile arama gerçekleştirildi. Arama sırasında Alis’in aracın belirli bölümlerine tepki vermesi üzerine ekipler incelemeyi derinleştirdi.

Araçta yapılan detaylı aramada toplam 10 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken olayla ilgili araçta bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.