İzmir’in Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlaması planlanan Onat Tüneli’nde devam eden kazılar, Atamer Mahallesi’nde tartışmalara neden olmaya devam ediyor.

Mahalle sakinleri, çalışmalar sonucu bazı evlerde yıkım yaşandığını, çok sayıda binada da çatlaklar oluştuğunu öne sürüyor.

Bugün, hasar gören ve hakkında tahliye kararı bulunan bir evin boşaltılması sırasında mahallede tansiyon yükseldi.

Tahliye sırasında zabıta ile mahalleli arasında arbede çıktı

Zabıta ekiplerinin tahliye kararı kapsamındaki evin kapısını balyozla açmak istemesi tartışma yarattı. Mahalleli, evlerin zarar gördüğünü ve tahliye sürecinin hukuksuz olduğunu savunarak tepki gösterdi.

Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüştü; bazı kişiler çatıya çıkarak protesto etti, bazıları ise sokağa eşya fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir yetkilileri mahalleli ile görüştü

Yaşanan gerginlik sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü.

Mahalleli, evlerinde oluştuğunu belirttikleri hasarı anlatarak Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın gelmesini talep etti.

Bir grup ise Tugay’ı istifaya çağırdı. Yıldırım, sorunun farkında olduklarını ve gerekli teknik incelemelerin yapılacağını ifade etti.

Muhtar: “Binalar zarar gördü, çözüm bekliyoruz”

Atamer Mahallesi Muhtarı Şenay Korkmaz, tünel kazılarının mahallede ciddi tahribata yol açtığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Binalar zarar gördü, alt zemin bozuldu. Belediyenin yaptığı imar planı yasal değil. Birçok itirazımız dikkate alınmadı. Prefabrik ev talep ediyoruz, çözüm bekliyoruz.”