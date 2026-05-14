Son Mühür/Selda Meşe- Kısa sürede İzmirliler tarafından benimsenen “Dönüşüme Evde Başla” projesi, 8 ilçe ve 28 mahalleye yayıldı. İzdönüşüm tesisinde Nisan 2024 öncesinde aylık 400 ton olan karışık ambalaj atığı işleme kapasitesi, yaklaşık yüzde 40 artarak Mart 2025’te başlatılan uygulamayla birlikte 550 tona yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 2 bin 800 ton ambalaj atığı toplanarak İzdönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi’nde geri dönüşüme kazandırıldı. Aylık 400 ton olan karışık ambalaj atığı işleme kapasitesi, yaklaşık yüzde 40 artarak 550 tona yükseldi.



“Dönüşüme Evde Başla” projesinin, başta Bornova ve Bayraklı olmak üzere Karşıyaka, Narlıdere, Gaziemir, Balçova ve Güzelbahçe ilçelerinin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Artan kapasite ihtiyacına yanıt verebilmek amacıyla Menemen Seyrek’te ikinci bir tesis kurulması da planlanıyor.

"Ambalaj atıklarını kaynağında topluyoruz"



Proje sayesinde hem geri dönüşüm kapasitesinin hem de toplumsal farkındalığın arttığını belirten İzdoğa AŞ Genel Müdür Yardımcısı İlkay Kalafat, “Nisan 2024’ten önce İzdönüşüm tesisinde aylık yaklaşık 400 ton karışık ambalaj atığını işleyip ayrıştırıyorduk. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde Avrupa’daki örnek modeller incelenerek Mart 2025’te ‘Dönüşüme Evde Başla’ projesini hayata geçirdik. Artık ambalaj atıklarını kaynağında topluyoruz. Aylık topladığımız ambalaj atığı miktarı 550 tona kadar ulaştı ve tüm atıkları İzdönüşüm tesisinde türlerine göre ayrıştırıyoruz” dedi.

Mobil uygulama hizmeti



“Dönüşüme Evde Başla” projesinin uygulandığı ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar için mobil uygulama da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde vatandaşlar talep, öneri ve şikâyetlerini doğrudan iletebiliyor. Böylece tesis ile doğrudan iletişim kurulması ve yaşanan aksaklıklara daha hızlı çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Türe göre ayrıştırma sistemi



Proje kapsamında, görevli personelin hanelerden topladığı atık poşetlerinin üzerinde bir QR kod yer alıyor. Böylece toplama yapılan haneler ve atık poşetleri eşleştiriliyor. Toplanan poşetlerde yer alan ambalaj atıkları İzdönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi türüne göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor.

“Dönüşüme Evde Başla” projesinin yanı sıra, sanayi ve ticaret bölgelerinde oluşan ambalaj atıklarının yönetimine yönelik çalışmalar da başlatıldı. Bu kapsamda, Kısıkköy Ege Sanayi ve Ticaret İhracat Merkezi (ESTİM) bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerden kaynaklanan ambalaj atıkları, İzdoğa koordinasyonunda toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.