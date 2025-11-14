İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir salça fabrikasının soğutma bölümünde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Karakova Mahallesi’ndeki Karakova Küme Evleri mevkiinde saat 11.30 civarında başlayan yangın, fabrikanın soğutma bölümünde yoğun duman ve alevlerin yükselmesine yol açtı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Üç itfaiye aracı ve Ödemiş Belediyesi’ne ait bir su tankeri, yangına müdahale etmek için bölgeye yönlendirildi.

Ekipler hızlı müdahale etti

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun duman ve sıcaklığa rağmen kısa sürede çalışmalara başladı. Alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma işlemleri başlatıldı ve yangının yeniden alevlenmemesi için önlemler alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

