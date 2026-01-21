Son Mühür- Aliağa’da üç dönem belediye başkanlığı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir dönem İzmir Milletvekilliği görevinde bulunan Hakkı Ülkü, yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Ülkü’nün vefatı, ailesi, yakın çevresi ve Aliağa’da üzüntüyle karşılandı.

Başsağlığı mesajı paylaşıldı

26 ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel, Hakkı Ülkü’nün vefatının ardından yayımladığı mesajda, “Aliağa Belediye Başkanımız ve Milletvekilimiz Hakkı Ülkü ağabeyimizi kaybettik. Ailesine, yakınlarına, Aliağa halkına ve partililerimize başsağlığı diliyorum. Cenazesi 22 Ocak Perşembe günü Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nden öğle namazını müteakip kaldırılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Cenaze töreni Karşıyaka’da

Hakkı Ülkü’nün cenazesinin, 22 Ocak Perşembe günü Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Siyasi hayatı ve görevleri

1946 yılında Manisa’da doğan Hakkı Ülkü, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. Siyasi yaşamına 1972 yılında CHP’de başlayan Ülkü, gençlik kollarından başlayarak çeşitli kademelerde görev aldı.

1977-1980 yılları arasında Belediye Meclis Üyeliği yapan Ülkü, 1983-1985 döneminde SODEP’in kurucu üyeleri arasında yer aldı; ilçe başkanlığı ve belediye başkan adaylığı görevlerinde bulundu. 1985-1988 yılları arasında SHP’de ilçe başkanlığı yaptı.

1989 yerel seçimlerinde SHP’den Aliağa Belediye Başkanı seçilen Ülkü, 1994 ve 1999 seçimlerinde de aynı göreve yeniden seçilerek üç dönem üst üste belediye başkanlığı yaptı.

TBMM ve sivil toplum çalışmaları

2002 genel seçimlerinde İzmir 2. Bölge’den milletvekili seçilen Hakkı Ülkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde beş yıl görev yaptı. Bu süreçte İçişleri Komisyonu’nda çalıştı ve partisinin grup sözcülüğünü üstlendi.

Ülkü, siyasi yaşamının yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda da görev aldı. Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Çandarlı Körfezi Belediyeler Birliği Başkanlığı, Aliağa Eğitim ve Gelişim Vakfı ile Aliağa Spor Vakfı Başkanlığı bu görevlerden bazıları arasında yer aldı.

Ailesi ve kişisel bilgiler

Orta düzeyde Fransızca bilen Hakkı Ülkü, evli ve iki çocuk babasıydı. Uzun yıllar Aliağa’da yerel yönetim ve siyaset alanında aktif görevler üstlenen Ülkü, ilçenin siyasi tarihinde önemli isimler arasında gösteriliyor.