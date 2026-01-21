Son Mühür- AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca’nın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a yönelik sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği eleştiriler, kent siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Atmaca, özellikle kentsel dönüşüm, mülkiyet devirleri ve taşınmaz yönetimi üzerinden belediye yönetimine yönelik sert sorular yönelterek, mevcut anlayışı "hizmetsizliğe kılıf aramakla" itham etti.

Yargı kararı bekleniyor: Kim haklı ortaya çıkacak

Uğur İnan Atmaca, hukuki süreci devam eden üç ayrı bina ile ilgili yaşanan tartışmalara dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde yargıdan çıkacak kararın önemine vurgu yaptı. Mahkeme sonuçlandığında tarafların haklılık payının net bir şekilde görüleceğini belirten Atmaca, belediye yönetiminin iddialarının yargı nezdinde tescilleneceğini ifade etti. Bu binalar üzerinden yürütülen tartışmaların, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla son bulacağını dile getirdi.

İZBETON ve kooperatif mağduriyetlerine vurgu

Paylaşımında "samimiyet" vurgusu yapan Atmaca, tapularını İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İZBB) devreden vatandaşların ve ödemelerini yapmalarına rağmen konutlarını alamayan belediye personelinin yaşadığı zorluklara değindi. İZBB, İZBETON ve kooperatifler arasında oluşan yapısal sarmalın İzmir halkını mağdur ettiğini savunan AK Partili Meclis Üyesi, yönetimi bu kişilerin haklarına ve mallarına gerçek anlamda sahip çıkmaya çağırdı.

Meclis denetimi ve Şirket sermayesi eleştirisi

Belediye mallarının yönetimi konusunda yapısal bir eleştiri getiren Atmaca, İzmir halkına ait taşınmazların belediye meclisi denetimi dışına çıkarılarak belediye şirketlerine ayni sermaye olarak aktarılmasını eleştirdi. Bu malların derhal İZBB bünyesine ve dolayısıyla Meclis denetimine iade edilmesi gerektiğini savunan Atmaca, şeffaflık vurgusu yaparak tüm işlemlerin halkın iradesini temsil eden meclis gözetiminde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Çankaya Otoparkı ve "Suni Gündem" iddiası

Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını yakından ilgilendiren Çankaya Otoparkı meselesine de değinen Atmaca, belediyenin bu konudaki tutumunu tutarsızlık olarak nitelendirdi. Güçlendirme çalışmaları söz konusu olduğunda sorumluluğun Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne atıldığını, ancak Vakıflar hak sahipliği talep edince durumun "İzmir’in malına el koymak" şeklinde yansıtıldığını iddia etti. Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin suni gündemler yaratarak asıl hizmet eksikliğini örtbas etmeye çalıştığını savunarak sözlerini tamamladı.