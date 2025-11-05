Son Mühür/ Merve Turan - Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nde ikinci taksit ödeme süreci başladı. Vergi mükellefleri, ödemelerini 1 Aralık 2025 Pazartesi gününe kadar tamamlayabilecek.

Ödemeler belediye veznelerinden yapılacak

Borç yükümlülüğü bulunan vatandaşlar, 2025 yılı ikinci taksit ödemelerini mesai saatleri içinde Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası, Şakran Hizmet Binası ve Helvacı Hizmet Binası veznelerinden yapabilecek. Ayrıca e-belediye sistemi üzerinden çevrim içi ödeme imkânı da bulunuyor.

Banka ve posta çeki ile ödeme imkânı

Emlak Vergisi ödemelerini banka üzerinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Türkiye Halk Bankası Aliağa Şubesi’ndeki TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 IBAN numarasına veya posta çeki aracılığıyla 233101 numaralı hesaba ödeme yapabilecek.