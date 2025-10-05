TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 7. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında ağırladığı Aliağa Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede iki kez öne geçen ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında yediği golle üç puanı elinden kaçırdı.

Ev sahibi ilk yarıda fırtına gibi esti

Muş Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip üstün bir oyun ortaya koydu. Emirhan Karagülle, 39. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Henüz üç dakika sonra yeniden sahneye çıkan genç futbolcu, 42. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 Muş Spor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Tribünleri dolduran taraftarlar, devre arasında büyük bir coşku yaşarken, Aliağa FK ikinci yarıya değişikliklerle başladı.

Aliağa geri dönüşe imza attı

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan konuk ekip, 61. dakikada İbrahim Yılmaz’ın golüyle farkı bire indirdi. Bu golden sonra Muş Spor savunmaya ağırlık verirken, Aliağa FK son dakikalarda baskısını artırdı.

Maçın uzatma bölümünde, 90+7. dakikada sahneye çıkan Hakan Demir, attığı golle skoru 2-2’ye getirdi. Bu gol, Aliağa Futbol Kulübü’ne deplasmandan kritik bir puan kazandırdı.

