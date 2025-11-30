30 Ekim 2020 depreminin ardından dayanıklılığı tartışılan Karşıyaka Adliye Binası için uzun süredir beklenen süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı, ilçeye yeni bir adalet hizmet binası kazandırılması amacıyla imar planı çalışmalarını resmen başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka’nın Zübeyde Hanım Mahallesi ile Mustafa Kemal Mahallesi sınırları içinde belirlenen alanda yeni adliye binası yapımına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Karşıyaka Belediyesi’ne gönderildi.

Plan teklifi, 1 Aralık 2025’te yapılacak olan Karşıyaka Belediye Meclisi’nin ilk birleşiminde gündeme alınacak. Önergenin ilgili komisyonlara sevk edilmesi bekleniyor. Meclis gündeminde yer alan madde ise şöyle kaydedildi:

“Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 13.09.2024 tarihli yazısı doğrultusunda, Zübeyde Hanım ve Mustafa Kemal Mahalleleri arasında belirlenen alanda Karşıyaka Adalet Hizmet Binası yapılmasını sağlayacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi.”

Yeni adliye binasına ilişkin imar planları ilk olarak geçtiğimiz yıl Karşıyaka Belediyesi’ne gönderilmiş, ancak gerekli kurum görüşlerinin tamamlanmaması nedeniyle plan belediye meclisince iade edilmişti. Eksik görüşlerin tamamlanmasıyla birlikte süreç yeniden başladı.

Karşıyaka’ya yapılması planlanan yeni adalet hizmet binasının, ilçede uzun süredir eleştirilen mevcut yapının yerine daha dayanıklı, modern ve işlevsel bir kompleks oluşturması hedefleniyor.