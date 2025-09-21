TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor’u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü iç saha galibiyetini aldı. Sarı-siyahlılar bu sonuçla puanını 9’a yükseltti.

İlk yarıda Hasan Kılıç sahneye çıktı

Geçen hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor’a 1-0 mağlup olarak moral kaybeden Aliağa FK, taraftarı önünde maça hızlı başladı. Karşılaşmanın 22. dakikasında tecrübeli oyuncu Hasan Kılıç’ın golüyle öne geçen Aliağa, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Mertcan Açıkgöz farkı ikiye çıkardı

İkinci yarıda da oyundaki üstünlüğünü sürdüren Aliağa FK, 78. dakikada Mertcan Açıkgöz’ün kaydettiği golle skoru 2-0’a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İzmir temsilcisi sahadan üç puanla ayrıldı.

Aliağa evinde 3’te 3 yaptı

Bu galibiyetle Aliağa FK, evinde oynadığı üçüncü maçını da kazanarak serisini sürdürdü. Sarı-siyahlılar puanını 9’a çıkararak Play-Off hattında iddiasını güçlendirdi. Ankara Demirspor ise 8 puanda kaldı.

Taraftar desteği dikkat çekti

Aliağa İlçe Stadı’nda oynanan maçta taraftarların desteği dikkat çekerken, sarı-siyahlı futbolcular maç sonunda tribünlerle galibiyet sevincini paylaştı.