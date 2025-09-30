Son Mühür- Çarpmanın etkisiyle 2 jandarma personeli ile bir sivil hayatını kaybetti, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Niğde otoyolu üzerinde seyreden 34 FD 8096 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Şehit ve hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada şehit düşen personelin Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ile Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir olduğu açıklandı. Minibüste yolcu olarak bulunan Hışır Cihan da yaşamını yitirdi.

Olay yerinde ve hastanede acı haber

Çarpışma sonrası bir askeri personelin olay yerinde şehit olduğu, ağır yaralı bir jandarma personelinin ise kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Minibüste bulunan bir sivil de olay yerinde hayatını kaybetti.

Ali Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit olan jandarma personeline Allah’tan rahmet dileyerek ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri camiasına başsağlığı mesajı yayınladı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, çarpışmanın kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı soruşturma yürütüleceği aktarıldı.