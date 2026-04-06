Ortadoğu'daki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan savaş süreci, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Karşılıklı saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, üst düzey isimlerin de hayatlarını kaybettikleri öğrenilmişti.

Ülke liderlerin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken, bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

"Tam bir rejim değişikliği yaşandı!"

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "İran'daki yeni rejimin öncekilerden çok daha akıllı olduğunu düşünüyoruz. Tam bir rejim değişikliği yaşandı. Seçim şansım olsaydı petrolü ele geçirmek isterdim. Ne yazık ki, Amerikan halkı bizim eve dönmemizi istiyor." ifadelerini kullandı.

Son tarihi verdi!

Salı gününü işaret eden Trump, "Salı günü İran için son tarih. Biraz silah gönderdik, bunların İran halkına ulaşması gerekiyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Silahları dağıtması gereken kişiler onları kendilerine sakladı. Bazı kişilere çok kızgınım ve bunun bedelini ağır ödeyecekler. İran halkı, silah elde eder etmez karşı koyacaktır. Silahları olsaydı, İran iki saniye içinde teslim olurdu. İran'ın elinde birkaç füze ve birkaç insansız hava aracı kaldı. İran'dan hemen çekilebiliriz, ama bu işi sonuna kadar götürmek istiyorum." dedi.