Son Mühür- ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan YDS/2 için başvurular 8 Ekim’e kadar devam edecek. Adayların bu tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvuru yöntemleri

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını şu yollarla yapabilecek:

ÖSYM başvuru merkezleri,

“osym” internet adresi,

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması.

Bu kanallar üzerinden işlemlerini tamamlayan adaylar, gerekli ücret ödemelerini de belirtilen süre içerisinde yaparak başvurularını geçerli hale getirecek.

Detaylar kılavuzda

Sınav takvimi, başvuru koşulları, ücret bilgileri ve diğer tüm ayrıntılar “2025-YDS/2 Kılavuzu”nda yer alıyor. Adayların kılavuzu dikkatle inceleyerek başvurularını yapmaları öneriliyor.

Sınav tarihi ve önemi

YDS/2, yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. Akademik yükselme, kamu personeli dil tazminatı, yüksek lisans ve doktora başvurularında geçerli olan sınav, Türkiye genelinde birçok merkezde eş zamanlı olarak yapılacak.